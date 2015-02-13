HERE per Android si aggiorna con nuove funzionalità

[caption id="attachment_8156" align="alignleft" width="300"] HERE MAPS[/caption] HERE per Android pare che abbia aggiunto nuove funzionalità e quindi esce completamente dalla fase beta avendo a disposizione una versione finale includendo tantissime novità. Tra queste c’è anche route planner, mappe interattive e i download in background. Dopo numerosi feedback poi sono ricevuti e oltre 3 milioni di download, e secondo le ultime indiscrezioni la nuova versione aiuterà molto gli utenti. L’applicazione inoltre mostra i percorsi più semplici e veloci per il trasporto in una singola schermata, il tutto per vedere gli itinerari con in semplice swipe verso destra o verso sinistra. Quindi la nuova versione di HERE Maps è molto ma molto più interattiva rispetto alla precedente e basta un semplice tocco per avere tutte le informazioni e in modalità online con un tap è consentito anche i dati di un luogo e i suoi contatti, le foto di tutto ciò che è disponibile e tanto altro ancora. Sono inoltre segnalate anche le strade interrotte e sono state aggiunte le mappe 3D per i punti di interesse. Non resta altro quindi che aggiornare la versione per poter avere numerose novità in più rispetto alla versione beta e non solo, ma anche per avere dei miglioramenti.