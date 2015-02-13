Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

HERE per Android si aggiorna con nuove funzionalità

Redazione Avatar

di Redazione

13/02/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_8156" align="alignleft" width="300"]HERE MAPS HERE MAPS[/caption] HERE per Android pare che abbia aggiunto nuove funzionalità e quindi esce completamente dalla fase beta avendo a disposizione una versione finale includendo tantissime novità. Tra queste c’è anche route planner, mappe interattive e i download in background. Dopo numerosi feedback poi sono ricevuti e oltre 3 milioni di download, e secondo le ultime indiscrezioni la nuova versione aiuterà molto gli utenti. L’applicazione inoltre mostra i percorsi più semplici e veloci per il trasporto in una singola schermata, il tutto per vedere gli itinerari con in semplice swipe verso destra o verso sinistra. Quindi la nuova versione di HERE Maps è molto ma molto più interattiva rispetto alla precedente e basta un semplice tocco per avere tutte le informazioni e in modalità online con un tap è consentito anche i dati di un luogo e i suoi contatti, le foto di tutto ciò che è disponibile e tanto altro ancora. Sono inoltre segnalate anche le strade interrotte e sono state aggiunte le mappe 3D per i punti di interesse. Non resta altro quindi che aggiornare la versione per poter avere numerose novità in più rispetto alla versione beta e non solo, ma anche per avere dei miglioramenti.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S6, a breve la presentazione del dispositivo

Articolo Successivo

Dropbox introduce nuove funzioni per Gmail

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

27/02/2020

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

14/01/2020

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

25/09/2019