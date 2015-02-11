Facebook introduce nuove funzioni per la vendita online

[caption id="attachment_7848" align="alignleft" width="300"] Facebook[/caption] Facebook non ha più intenzione di restare un semplice social network, bensì vuole sfidare anche i grandi colossi delle vendite online, quindi eBay e tanti altri. Infatti Mark Zuckerberg ha annunciato che ci saranno dei nuovi gruppi che consentiranno di migliorare le modalità con cui gli utenti potranno acquistare tramite il suo social ed in più si potranno creare anche dei post non solo per acquistare ma anche per vendere. I venditori poi potranno addirittura contrassegnare alcuni post, facendo comprendere agli acquirenti se il prodotto in commercio è disponibile oppure se è stato venduto. Tutto questo è nato perche su Facebook ci sono moltissimi gruppi dedicati alla vendita di oggetti usati e non, quindi si vuole sfruttare al meglio questo mezzo, cercando di regalare agli utenti una funzionalità molto utile. Questo quindi è sicuramente un guanto di sfida che viene lanciato ai grandi colossi delle vendite online in quanto, sono si ottimi e conosciutissimi, ma comunque non hanno a disposizione una piattaforma social che potrebbe velocizzare il processo di vendita. Dunque non resta altro che attendere ulteriori informazioni da parte dell’azienda in questione proprio per sapere come e quando saranno introdotte le novità all’interno della piattaforma sociale più utilizzata del momento.