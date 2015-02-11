Sony Xperia E4, il nuovo dispositivo e le sue funzionalità

[caption id="attachment_9657" align="alignleft" width="300"] Sony Xperia E4[/caption] Il Sony Xperia E4 è uno degli smartphone di fascia media con un display da 5 pollici e molte funzioni multimediali, inoltre la batteria riesce ad offrire un’ampia autonomia pari a ben due giorni. Quindi la Sony vuole pubblicizzare questo fantastico dispositivo e soprattutto le sue numerose funzionalità. Lo smartphone in questione è molto più grande e spesso rispetto allo Xperia 3 ma la cornice del display è molto più piccola, quindi si parla di dimensioni pari a 137 x 75 x 10,5 mm, il display invece ha una diagonale di 5 pollici con 960 x 540 pixel. Una delle novità più apprezzate è senza dubbio la presenza del tasto d’accensione in alluminio e l’anello in acciaio inossidabile che circonda la lente della fotocamera posizionata sul retro. Il processore del Sony Xperia 4 è un quad core Media Tek MT6582 da 1,3 GHz, ha 1 GB di RAM e 8 GB di storage espandibile con la micro SD fino a 32 GB. Le fotocamere sono di 5 megapixel per quanto riguarda la posteriore, mentre quella frontale è di 2 megapixel. La connessione disponibile è quell WiFi, Bluetooth e si ha la possibilità di avere anche il GPS. Il sistema operativo è Android 4.4.4 KitKat.