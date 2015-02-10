L'iPhone 6S avrà ancora 8 megapixel, si vuole migliorare altro

[caption id="attachment_9651" align="alignleft" width="300"] iPhone 6S[/caption] L’iPhone 6S pare che potrebbe avere la stessa fotocamera dei suoi predecessori, quindi con 8 megapixel poiché la Apple vuole migliorare solo altri ambiti dello scatto di immagini. Questa decisione quindi non renderà assolutamente felici gli amanti della fotografia che probabilmente si aspettavano un salto di qualità da parte della società da Cupertino. La Apple però ha fatto notare che non ci si basa solo sull’aumento dei megapixel, ma anche sulla qualità e il funzionamento dei sensori con singoli pixel cha sono più ampi della media. Tutto questo quindi si è dimostrato molto utile soprattutto per elevare il grado di sensibilità alla luce e del colore, superando così anche altre fotocamere con maggiori megapixel che fanno parte della concorrenza. Pare che però non sia questa l’unica novità che appartiene al dispositivo iPhone 6S in quanto potrebbe arrivare in dotazione uno zoom ottico e anche di un sistema dual camera, in modo tale da poter migliorare la resa delle riprese in condizioni di bassa luminosità. Non resta altro che attendere le notizie ufficiali da parte della Apple, che sicuramente al momento opportuno farà luce sulla situazione, proprio per cercare di accontentare anche i suoi utenti più fedeli e non e quindi renderli informati sui fatti.