Office 2016 Preview, ci sono le prime immagini

Dopo l'uscita del pacchetto d'ufficio del 2015, si parla già di Office 2016 Preview, infatti secondo alcune indiscrezioni pare che siano arrivate delle nuove immagini. La Microsoft infatti ha aperto la versione del nuovo pacchetto per un breve periodo e tutto questo è disponibile per tutti e non solo ai tester autorizzati. Con questa grandiosa disponibilità quindi, sono emersi i primi dettagli fondamentali della nuova versione della casa di Redmond che potrebbe poi arrivare in versione definitiva verso la fine dell'anno in corso. Si parla ovviamente anche della versione touch e tra le prime novità che sono trapelate si parla anche di un nuovo tema e di una funzione di auto rotazione delle immagini, semplificando così l'inserimento nei documenti e tanto altro ancora. Non si parla quindi di particolari cambiamenti per la nuova versione di Office 2016 Preview, ma solo di un miglioramento della versione attuale anche se comunque non ci sono ancora notizie ufficiali a riguardo. Non resta quindi che attendere le recensioni da parte degli utenti che hanno voluto prender parte al programma ma soprattutto anche altre notizie ufficiali da parte dell'azienda stessa, che sicuramente poi appena avrà modo farà comprendere tutte le potenziali funzioni dell'applicazione che riserva ai suoi utenti.