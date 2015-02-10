Skype si aggiorna per la versione iOS e Android

[caption id="attachment_7813" align="alignleft" width="300"] Skype[/caption] Skype è una delle app più utilizzate soprattutto per quanto riguarda le video conferenze di lavoro e a quanto pare c’è una nuova versione per Android, ovvero la 5,2. Con quest’ultima sarà quindi possibile inviare delle foto anche se il destinatario non è in linea, mentre il client per iPhone, quindi la nuova versione 5,10; supporta di nuovo gli URL per avviare una chiamata da altre applicazioni o siti web. L’app per Android quindi si è evoluta, consentendo di dare importanza alle fotografie, grazie a questa condivisione offline. Quindi tutti finalmente potranno inviare le foto senza dover necessariamente essere in linea sulla piattaforma di comunicazione. Il tutto è stato introdotto da Skype proprio per consentire agli utenti di sfruttare a pieno tutte le funzioni della piattaforma, quindi il lavoro svolto dal team di sviluppo è senza dubbio rivolto a raggiungere l’obiettivo principale dell’azienda, ovvero accontentare le richieste degli utenti più esigenti. Per avere la nuova versione dell’app sia su iOS che su Android, non resta altro che recarsi nell’app store di competenza per poi aggiornare la versione. Per chi invece è più pigro c’è solo da attendere la notifica di aggiornamento per poi avviare automaticamente l’upgrade del prodotto in questione.