Whatsapp si aggiorna e consente di effettuare chiamate

[caption id="attachment_8693" align="alignleft" width="300"] Whatsapp[/caption] Whatsapp è l’app di messaggistica più utilizzata al mondo, insieme ovviamente anche ad altre. Ad oggi però quest’ultima è stata acquistata dal fondatore di Facebook, ovvero Mark Zukerberg e uno dei dirigenti ha confermato che è stato dato il via ai test per la versione Call dell’app. Quindi ben presto si potranno anche effettuare le chiamate vocali tramite connessione ad internet. Questa funzione è già disponibile per i clienti iOS e Android. Si tratta però di una versione beta, quindi non ancora definitiva per tutti i sistemi, quindi le cose cambieranno solo quando l’azienda sarà sicura ma soprattutto soddisfatta del servizio offerto agli utenti. Il cambiamento sarà visibile all’occhio in quanto di fianco al nome e all’accesso dell’utente che si vuol chiamare, apparirà una cornetta azzurra che poi consentirà di far partire la telefonata. Di fianco poi sarà possibile mostrare anche una cronologia delle diverse chiamate effettuate, mentre quelle perse saranno segnalate da una notifica, proprio come avviene per i messaggi. La versione iOS e Android è già disponibile quindi tutti gli utenti che posseggono questi sistemi operativi possono tranquillamente raggiungere l’app store che compete alla loro piattaforma, per poi effettuare l’upgrade, oppure si può anche attendere la notifica di aggiornamento Whatsapp.