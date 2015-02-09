Tra i brevetti Apple c'è anche quello del Touch ID

[caption id="attachment_9621" align="alignleft" width="300"] Apple[/caption] Tra i vari brevetti di Apple pare che ne sia arrivato un altro, ovvero un Touch Id che consente di integrare un lettore direttamente nello schermo dell’iDevice, effettuando quindi delle scansioni immediate delle dita. Tutto questo è stato svelato appunto da un brevetto che è stato presentato all’US Patent And Trademark Office e concesso poi ad Apple. Il brevetto si chiama “Sensore di impronte digitali in un dispositivo elettronico” ed illustra le varie modalità per integrare le diverse funzioni di scansione direttamente dal pannello touch screen del dispositivo in modo tale da poter poi sbloccare velocemente anche il dispositivo. Sul display quindi saranno previste delle specifiche aree sensibili alle impronte digitali, dove appunto sarà poi chiesto di posizionare le dita. Con questo Touch ID inoltre, il dispositivo sarebbe anche in grado di analizzare più impronte alla volta aumentando così la sicurezza degli utenti, sempre se concessa da questi ultimi. Questi sistemi presi in considerazione dalla società da Cupertino, sono una dimostrazione soprattutto per quanto riguarda la sicurezza e la privacy, poiché ciò significa che si è in continuo lavoro per il miglioramento delle funzionalità e dei dispositivi. I brevetti Apple quindi sono in continua evoluzione ma soprattutto serviranno ad accontentare anche l’utenza più esigente.