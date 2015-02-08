Google Play Music introduce tante novità per gli utenti

[caption id="attachment_7381" align="alignleft" width="300"] Google Play Music[/caption] Google Play Music 5.8 per sistema operativo Android pare che abbia delle novità che sono state introdotte con il nuovo aggiornamento. Tutto questo per cercare di migliorare l’applicazione che è destinata a smartphone e a tablet con il sistema del robottino sorridente verde. L’update non andrà assolutamente ad intaccare l’interfaccia del software, anzi la renderà solo molto più funzionale ma anche più accessivile indipendentemente dalle dimensioni dello schermo. Il menu laterale riempirà completamente il display e questo lo si evince anche dai primi screenshot che sono stati pubblicati in rete. Altra caratteristica interessante riguarda l’introduzione di biografie per artisti e band che al momento non sono ancora conosciute in Italia. La sezione “La mia raccolta” inoltre diventerà arancio e lo scrolling sarà migliorato, nascondendo anche le schede nella parte alta della UI. Si parla quindi di tantissime altre novità che sono state introdotte all’interno dell’app Google Play Music 5.8 e proprio per questa ragione molti degli utenti non vedono l’ora di effettuare l’aggiornamento proprio per scoprire di più. Chiunque sia interessato non deve fare altro che andare nell’app store di Android e cercare il download per l’aggiornamento, oppure chi possiede già l’applicazione può anche attendere la notifica automatica di aggiornamento.