Twitter registra un alto numero di guadagni ma non degli utenti

Redazione Avatar

di Redazione

08/02/2015

[caption id="attachment_7315" align="alignleft" width="300"]Twitter per Android Twitter per Android[/caption] Twitter è uno dei social più usati negli ultimi anni ma a quanto pare stanno emergendo nuovi dati. Si tratta soprattutto della frequenza di utenti che non sembra aumentare, ma ciò che invece cresce è senza dubbio il guadagno, infatti i risultati finanziari del Q4 del 2014 hanno evidenziato un miglioramento dei conti. Si tratta sicuramente di un dato importante ma ciò che ora bisogna curare è la crescita di utenti che resta stagna e questo è preoccupante per l’azienda. Negli ultimi anni il social si è evoluto in base agli aggiornamenti disponibili, proprio per accontentare le richieste dell’utenza ma a quanto pare non è bastato. Gli analisti infatti avrebbero scommesso che i dati del Q4 del 2014 sarebbero stati differenti, quindi anche inversi e ad oggi si cerca di lavorare per attirare più persone all’utilizzo di Twitter. Una delle cause potrebbe essere anche il passaggio degli utenti Apple da iOS 7 a iOS 8 in quanto dopo questa operazione, molti sono scomparsi dal database o addirittura risultati inattivi, altri utenti invece sarebbero spariti a causa della perdita della password, insomma ci sono molti motivi da valutare. Intanto l’azienda sta cercando di comprendere e risolvere il problema e quindi non resta che attendere ulteriori notizie.

