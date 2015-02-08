Caricamento...

Dropbox introduce nuove funzionalità sulla piattaforma

08/02/2015

[caption id="attachment_7722" align="alignleft" width="300"]Dropbox Dropbox[/caption] Dropbox Per l’app Dropbox pare che ci sia una nuova modalità di apertura di file e ad evidenziarlo è stato proprio l’aggiornamento. Infatti questa funzionalità è stata resa disponibile per la versione desktop dell’applicazione e a quanto pare l’utente che la utilizza, potrà aprire i file direttamente nelle applicazioni desktop native. L’azienda ha voluto inoltre spiegare che negli ultimi mesi il team di sviluppo ha lavorato sodo per migliorare l’integrazione tra broswer e desktop, proprio per consentire agli utenti di avere un’esperienza migliore ma anche più semplice e veloce con il loro prodotto. Infatti nelle prossime settimane sarà reso disponibile il pulsante “Apri” nella parte superiore della finestra di anteprima web, dove il documento è giù presente in cartella Dropbox. Poiché il file è già presente sul computer non sarà poi necessario scaricare un’altra copia per creare poi versioni multiple del documento. Qualsiasi modifica inoltre sarà automaticamente sincronizzata con il file originale e questo è molto importante, soprattutto per chi lavora in gruppo e conserva i file direttamente all’interno delle cartelle condivise dell’applicazione. Non resta altro che effettuare l’aggiornamento per poi usufruire di questa nuova e utilissima funzionalità messa a disposizione dall’azienda, che di continuo mostra la voglia di migliorarsi.

