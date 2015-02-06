Xiaomi pronta a presentare dei droni per il mercato cinese

[caption id="attachment_9630" align="alignleft" width="300"] Xiaomi droni[/caption] Secondo le ultime indiscrezioni Xiaomi sta lavorando ad una sua linea di droni low cost. Tutto questo è stato quindi pensato per poi lanciare sul mercato cinese una valida alternativa al DJI, una delle aziende più famose nel territorio cinese per i suoi droni. L’azienda inoltre, sembra che abbia già a disposizione un suo team che è pronto a sviluppare ed allestire i droni che poi saranno messi sul mercato in Cina. Altre indiscrezioni riportano anche che i modelli di questi oggetti saranno molto simili a quelli della casa concorrente, in particolare avranno un design molto simile. Questi droni sono stati ideati per il trasporto di action cam, per effettuare anche le riprese dall’alto e quindi per avere delle immagini particolari ma possono anche essere utilizzati per il trasporto di oggetti leggeri. Quindi la Xiaomi ha pensato bene di voler ideare una sua linea per poi finalmente entrare sul mercato e dimostrare che può competere anche con la prima azienda che ha iniziato a produrre in Cina questi fantastici dispositivi, ovvero la DJI. Non resta altro che attendere ulteriori informazioni per poi comprendere se effettivamente l’azienda è pronta o meno per lanciare definitivamente questa nuova linea di droni sul mercato cinese.