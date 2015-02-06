Caricamento...

Apple Watch e MacBook saranno presentati a breve

Redazione Avatar

di Redazione

06/02/2015

[caption id="attachment_9452" align="alignleft" width="300"]Apple Watch Apple Watch[/caption] Il MacBook e l’Apple Watch pare che saranno presentati in un evento verso la fine di febbraio. L’azienda da Cupertino infatti avrebbe organizzato un evento speciale proprio per l’occasione, in modo tale da poter fornire le informazioni su questi dispositivi tanto attesi dall’utenza. Secondo le ultime indiscrezioni la data fatidica potrebbe essere proprio quella del 24 febbraio e a questo evento saranno presentati appunto l’Apple Watch e il MacBook Air da 12 pollici. Nonostante le caratteristiche del dispositivo ad orologio siano già note, ci sono ancora tante altre cose da scoprire,e così è anche per il portatile della Apple. Queste indiscrezioni fanno quindi capire come l’azienda da Cupertino non voglia inserire i suoi prodotti sul mercato, senza farli conoscere bene non solo ai suoi utenti, ma anche senza avergli dato la giusta importanza. Non si sa ancora con precisione ma il Design secondo i rumors potrebbe regalare al MacBook una scocca molto più leggera e sottile rispetto a quelle dei suoi fratelli maggiori. Insomma questi due nuovi dispositivi potranno regalare a tutti gli interessati tantissime nuove esperienze positive, affiancate anche da un valido design. Non resta altro che attendere la presentazione per poi scoprire altre novità che fino ad oggi non sono riuscite a trapelare.

