Android 5.1 Lollipop sarà ufficialmente presentato sui Nexus

Secondo le ultime indiscrezioni pare che Android 5.1 Lollipop sarà ufficialmente presentato e che arriverà presto sui dispositivi Nexus che sono stati messi in vendita da Google. Si è parlato molto soprattutto dei rumors riguardo a delle immagini di Android One che parlavano anche del sistema operativo in questione e ad oggi arriva la conferma. A breve sarà quindi presentata una release del sistema operativo Android Lollipop che sicuramente renderà tutti gli utenti felci. L'aggiornamento inoltre sarà presente sui dispositivi Nexus presentati da Google nella speranza di poter far apprezzare anche le caratteristiche del dispositivo. I dispositivi sono ben 3 e si chiamano Mito Impact, Nexian Journey ed infine Evercross One X. Tutti sono di fascia medio bassa e sono equipaggiati son un display da 4,5 pollici e un processore quad core da 1,3 GHz di Cortex A7. La memoria interna è di 8 GB espandibile fino a 32 GB grazie allo slot Micro SD. La fotocamera frontale inoltre è di 2, mentre quella posteriore è di 5 megapixel ed è presente anche un doppio slot per avere due sim all'interno del dispositivo. Altra caratteristica importante è la batteria che è da 100 mAh, non resta altro quindi che attendere i nuovi Nexus con Android 5.1 Lollipop.