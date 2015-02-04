Adware, una minaccia per le app nel Google Play Store

[caption id="attachment_9623" align="alignleft" width="300"] Adware[/caption] Adware è uno dei virus presenti per le applicazioni Android e secondo le ultime notizie l’antivirus Avast ne ha scoperto che è presente in almeno tre app del Google Play Store. Infatti dopo lo sblocco del dispositivo vengono poi mostrati agli utenti una serie di banner pubblicitari che comunque sono fastidiosi per l’utilizzo del proprio smartphone tablet o qualsiasi altro dispositivo. Google ha comunque deciso di eliminare queste tre applicazioni dallo Store del sistema operativo, e tutto grazie ad una segnalazione che è stata fatta da un utente sul forum di Avast. Dopo tanti studi e accurati controlli, si è riusciti a risalire al problema e quindi le applicazioni IQ Test, Russian History e Durak sono state definitivamente eliminate. Coloro che hanno avuto queste ultime sul dispositivo hanno potuto notare che dopo lo sblocco del display sono stati mostrati numerosi banner pubblicitari che poi riportavano di continuo ad alcuni messaggi a pagamento senza consenso dell’utente. Proprio per questo l’azienda di Google ha studiato al meglio la situazione per non consentire più agli Adware di disturbare gli utenti durante il loro utilizzo del dispositivo. Non resta altro quindi che fare attenzione quando si decide di scaricare un’applicazione anomala sul proprio smartphone e non solo.