Apple effettua dei nuovi test con dei veicoli in California

Apple Le ultime indiscrezioni riportano che la Apple sta testando alcuni veicoli misteriosi in California, probabilmente si tratterebbe di apparecchiature speciali, quindi o di auto automatiche oppure di alcuni Street View. Queste probabili automobili sono dotate poi di alcune fotocamere speciali e di alcuni sensori che sicuramente saranno utilissimi per avere delle particolari funzionalità. Non è ancora chiaro però quali sono gli scopi reali dell'azienda ma si pensa anche ad un probabile servizio di cartografia a 360 gradi, da avere ovviamente in proprio. Sul portapacchi che sfrecciava per le strade c'era una struttura a forma di X che è dotata di angoli con delle aperture speciali che probabilmente sono destinate ad ospitare le telecamere, si parla poi anche di sensori LiDAR, che hanno una tecnologia particolare utilizzata per creare delle mappe ad alta definizione ed in più pare che questi veicoli non abbiano bisogno necessariamente di un conducente. Non resta altro quindi che attendere delle notizie molto più dettagliate ed ufficiali da parte della Apple che sicuramente a breve farà comprendere ai suoi utenti e non solo, quali saranno le idee per il suo futuro. Magari le cose non sono come sembrano e quindi si tratta solo di alcuni test relativi ad altri progetti.