Sony Xperia Z4, il nuovo phablet con Android Lollipop
di Redazione
29/12/2014
[caption id="attachment_9390" align="alignleft" width="300"] Sony Xperia Z41414[/caption] Il Sony Xperia Z4 è il nuovo dispositivo che è stato preparato per essere messo sul mercato e secondo alcune indiscrezioni, si è riusciti ad avere le specifiche tecniche. Si tratta di uno smartphone che è davvero potente e che uscirà a marzo con il sistema operativo Android Lollipop. Secondo quanto appreso da Android Origin questo dispositivo sarà il primo della gamma ad essere considerato un vero e proprio phablet quindi molto simile al Samsung Galaxy S6 e il prossimo LG G4. Lo schermo pare che sarà molto ampio, con una diagonale da 5,5 pollici e una risoluzione da 2560 x 1440 pixel quindi quad HD. Il processore sarà un quad core Qualcomm Snapdragon 801 e con una GPU Ardeno 430 con miglioramenti rispetto a quella 330. La memoria interna sarà di 32 GB e quindi il doppio del modello precedente, ma sarà anche espandibile grazie allo slot per la micro SD. La fotocamera posteriore è di ben 20,7 megapixel mentre quella frontale di 5 megapixel ma si parla anche di un comparto audio di una qualità senza paragoni e del sistema operativo integrato, ovvero Android 5.0 Lollipop. Quindi il nuovo Sony Xperia Z4 pare proprio che sarà un successone per il mercato della tecnologia.
App Store, niente regali per gli utenti quest'anno
Android rivive l'anno con le sue mascotte e gli eventi del 2014
