Sony Xperia Z4, il nuovo phablet con Android Lollipop

[caption id="attachment_9390" align="alignleft" width="300"] Sony Xperia Z41414[/caption] Il Sony Xperia Z4 è il nuovo dispositivo che è stato preparato per essere messo sul mercato e secondo alcune indiscrezioni, si è riusciti ad avere le specifiche tecniche. Si tratta di uno smartphone che è davvero potente e che uscirà a marzo con il sistema operativo Android Lollipop. Secondo quanto appreso da Android Origin questo dispositivo sarà il primo della gamma ad essere considerato un vero e proprio phablet quindi molto simile al Samsung Galaxy S6 e il prossimo LG G4. Lo schermo pare che sarà molto ampio, con una diagonale da 5,5 pollici e una risoluzione da 2560 x 1440 pixel quindi quad HD. Il processore sarà un quad core Qualcomm Snapdragon 801 e con una GPU Ardeno 430 con miglioramenti rispetto a quella 330. La memoria interna sarà di 32 GB e quindi il doppio del modello precedente, ma sarà anche espandibile grazie allo slot per la micro SD. La fotocamera posteriore è di ben 20,7 megapixel mentre quella frontale di 5 megapixel ma si parla anche di un comparto audio di una qualità senza paragoni e del sistema operativo integrato, ovvero Android 5.0 Lollipop. Quindi il nuovo Sony Xperia Z4 pare proprio che sarà un successone per il mercato della tecnologia.