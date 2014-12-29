Android rivive l'anno con le sue mascotte e gli eventi del 2014

[caption id="attachment_8667" align="alignleft" width="300"] Android 5.1 Lollipop[/caption] Il team Android ha deciso di voler far ripercorrere alle sue mascotte l’intero 2014 con alcuni trend dell’anno ormai quasi concluso. Il tutto è stato realizzato tramite un video che vede appunto come protagoniste tutte le mascotte dell’azienda. Questa cosa è stata fatta anche dalla piattaforma YouTube con una Top 10 dove ci sono tutti i video più visti e condivisi dell’anno dagli utenti. Questo filmato è disponibile sul canale ufficiale dell’azienda e si tratta di un progetto divertente che racchiude tutte le mode e le novità che si sono presentate nell’ultimo anno a partire dal “First Kiss” degli sconosciuti fino a Flappy Bird, l’Ice Bucket Challenge e alla lotta dei canguri. Sicuramente quindi grazie a questa iniziativa Android, si è riusciti a capire come all’interno di quest’anno ci sono state delle particolari tendenze che hanno influenzato la vita di tutti gli utenti, ma un’altra mascotte importante all’interno del video è sicuramente quella del nuovo sistema operativo Android 5.0 Lollipop. Questo slogan è stato scelto soprattutto per la versatilità, e per la capacità di far riunire tutti gli utenti in un singolo video con diverse abitudini e modi di vivere. Non resta altro quindi che andare sulla pagina ufficiale dell’azienda e visionare il video.