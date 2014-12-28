Google Plus consente di migliorare i video su Android

[caption id="attachment_9382" align="alignleft" width="300"] Google Plus[/caption] Ad oggi su Google Plus è possibile migliorare e ottimizzare i video con un semplice click. La correzione quindi è automatica e il tutto consente di avere una qualità migliore dei propri filmati. Già tempo fa si è cercato di effettuare lo stesso tipo di tecnologia per migliorare le fotografie ma ad oggi si vuole puntare alto, arrivando dunque anche ai video girati sul proprio smartphone e non solo. Ad annunciare il tutto è stato un post che è ha condiviso Tim St. Clair, ovvero un dipendente Big, ed è anche disponibile sul web un video che consente di capire quanto sia facile aumentare la stabilità dell’inquadratura annullando quindi le vibrazioni causate dal movimento dell’utente durante la fase di ripresa del proprio video. Si tratta però di una delle funzionalità che sono state messe a disposizione non solo su Google Plus, ma anche su You Tube, caricando così dei video di ottima qualità sui computer, sui dispositivi Android ma anche su quelli iOS. Per i computer bisogna effettuare il login, cercare il menu foto e poi selezionare il video per poi cliccare su altro e correzione automatica, scegliendo anche il livello di modifica, mentre per Android e iOS basta lanciare l’applicazione e seguire le linee guida.