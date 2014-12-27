Iconia One 7 B1 - 750 , il nuovo tablet di Acer

[caption id="attachment_9372" align="alignleft" width="300"] Iconia One 7[/caption] L’Acer a quanto pare ha deciso di presentare un nuovo Tablet Iconia One 7 B1 – 750, che possiede un dispositivo di 7 pollici e ha delle buone specifiche tecniche. Il tutto è stato svelato dall’azienda tramite un video che mostra le caratteristiche del dispositivo, tra cui anche il sistema operativo Android 4.4 KitKat. Questo filmato però non svela la data di uscita del prodotto e nemmeno il prezzo con cui sarà venduto anche se si pensa che possa essere vantaggioso per tutti gli amanti della tecnologia. Acer Iconia One 7 B1 – 750 è quindi un tablet particolare con una scocca d’appeal ma anche dotato di molti componenti hardware di classe, sicuramente è migliore dei suoi predecessori anche se è di fascia medio - bassa. La risoluzione del display di 7 pollici è di 1280 x 800 pixel mentre il tablet è alimentato da un processore quad – core Intel Atom Z3735G fino a 1,83 GHz. Ha 1 GB di RAM e da 8 a 16 GB di memoria interna che è espandibile fino a 32 GB grazie allo slot per le Micro SD. La fotocamera frontale infine è da 0,3 megapixel e secondo alcune indiscrezioni con gli ultimi aggiornamenti si potrebbe avere sul dispositivo anche il sistema operativo Android 5.0 Lollipop.