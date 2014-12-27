Huawei Ascend GX1 il nuovo dispositivo sul mercato

[caption id="attachment_9370" align="alignleft" width="300"] Huawei Ascend GX1[/caption] Huawei Ascend GX1 è un nuovo dispositivo che è stato inserito sul mercato, si tratta di un phablet dual SIM che e anche dotato del sistema operativo Android 4.4 KitKat. Ha inoltre un’interfaccia che è personalizzata Emotion UI. Tra le varie caratteristiche della scheda tecnica del dispositivo è possibile vedere che c’è prima di tutto un display da 6 pollici che ha una risoluzione di 720 pixel. Per quanto riguarda invece la parte hardware del processore, si parla di un quad core Qualcomm Snapdragon 410 da 1,2 GHz, ha inoltre una memoria interna da 8 GB con uno slot per espanderla con la micro SD, mentre la RAM è pari ad 1 GB. La fotocamera invece è di 8 megapixel con un flash LED ed è posizionata sul retro del dispositivo, ha infine anche un secondo obiettivo frontale che però è di 2 megapixel. La connessione è disponibile grazie ad un modulo WiFi e una batteria da 3500 mAh. Quanto alla scocca dell’Huawei Ascend GX1 invece, si parla di dimensioni pari a 161 x 84,5 x 9,2 mm e il peso è di soli 173 grammi, quindi il dispositivo è senza dubbio uno dei tanti a poter essere apprezzati dagli utenti sul mercato.