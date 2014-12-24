Caricamento...

Samsung Look At Me, un aiuto per i bambini autistici

Redazione Avatar

di Redazione

24/12/2014

[caption id="attachment_9365" align="alignleft" width="300"]Samsung Look At Me Samsung Look At Me[/caption] Stando a quanto riportano alcuni test, Samsung Look At Me può aiutare i bambini autistici a migliorare le loro relazioni sociali. Il tutto può avvenire tramite l’utilizzo della fotocamera dei dispositivi, e ciò è la dimostrazione di come la tecnologia avanzata dei nostri giorni, può aiutare anche ad avere dei risultati positivi e non solo negativi. Infatti secondo i test effettuati le capacità nel mantenere il contatto visivo di questi bambini è migliorata del 60% dopo aver ovviamente utilizzato il dispositivo della casa sud coreana. Sono molte le persone che soffrono di autismo e quindi questo dato è molto importante non solo per l’azienda che oltre a trarne guadagno può aiutare queste persone, ma anche per tutti coloro che soffrono di questo che sicuramente avranno dei miglioramenti e che quindi saranno felici di sfruttare i dispositivi al massimo. Samsung Look At Me inoltre è un app che è stata testata per i bambini in quanto riesce a catturare la loro attenzione e a farli divertire. Attraverso la fotocamera quindi tutti coloro che posseggono questa applicazione possono imparare a leggere l’umore delle persone, a riconoscere le facce e le foto con le espressioni e questo è molto importante. Ogni missione inoltre ha la durata di circa 15/20 minuti.

