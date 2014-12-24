Caricamento...

Samsung Galaxy Alpha in edizione limitata in pelle di alligatore

Redazione Avatar

di Redazione

24/12/2014

[caption id="attachment_9363" align="alignleft" width="300"]Samsung Galaxy Alpha Samsung Galaxy Alpha[/caption] Il Samsung Galaxy Alpha sta per estasiare tutti con una nuova versione in edizione limitata. Si tratta di un dispositivo con il retro in vera pelle di alligatore e saranno disponibili solo 100 unità al prezzo di 649 euro. Questo è stato creato da una collaborazione con Free Lance e Jean Baptiste Rautureau, si parla quindi di quattro varianti di colore, ovvero rosso, verde, bronzo e marrone. Oltre alla scocca del retro in pelle si parla dello stesso progetto che ha lo stesso hardware di quello che è stato presentato lo scorso agosto in modo ufficiale. Il design è molto simile a quello del Samsung Galaxy S5 ma le caratteristiche riportano uno schermo da 4,7 pollici con risoluzione di 1280 x 720 pixel e anche molto sottile e leggero alla portata. È alimentato inoltre da un processore otto core ARM affiancato da 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna che però non è espandibile tramite micro SD. Il Samsung Galaxy Alpha quindi è sicuramente uno dei dispositivi che sarà più apprezzato del momento grazie anche alle sue due fotocamere, una posteriore da 12 megapixel e una anteriore di 2,1 megapixel ed infine una batteria da 1860 mAh e connettività WiFi, Bluetooth 4.0 e NFC.

