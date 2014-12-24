Android 5.0 Lollipop disponibile anche su altri dispositivi
di Redazione
24/12/2014
[caption id="attachment_8667" align="alignleft" width="300"] Android 5.1 Lollipop[/caption] Android 5.0 Lollipop pare che sarà disponibile anche per il Samsung Galaxy Note 2 e il Samsung Galaxy S4. Tutto questo è quindi una dimostrazione di come la Mountain View ha lavorato sodo per cercare di portare i suoi dispositivi di ultima generazione ad avere una grande rivoluzione. A svelare il tutto è stata la società tramite il sito finlandese del produttore che ha chiaramente spiegato come questi smartphone possano avere a disposizione questo sistema operativo. La cosa che però probabilmente stupisce tutti, è il fatto che Android 5.0 Lollipop sarà possibile vederlo anche su Note 2 che al lancio aveva una versione Ice Cream Sandwitch del sistema operativo, per poi passare a Jelli Bean e poi per concludere a KitKat. Non si sa ancora quando avverrà il rollout del sistema operativo ma si sa già che tutto questo potrebbe richiedere alcuni mesi in quanto l’azienda sudcorena attualmente è impegnata a preparare gli aggiornamenti per i modelli di dispositivi più recenti. Non resta altro quindi che attendere ulteriori aggiornamento e novità che riguardano questo sistema operativo e i possibili dispositivi che potranno riceverlo con un rollout. È importante ricordare che se non dovesse presentarsi la notifica, nel momento in cui si può usufruire del download, chi non vuole attendere potrà scaricare il file APK.
Redazione
