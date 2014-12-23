Google self – driving car sarà disponibile nel 2015

[caption id="attachment_9355" align="alignleft" width="300"] Google self – driving car[/caption] Google self – driving car è il nuovo prototipo completamente funzionante del nuovo veicolo progettato dalla Mountain view per una guida autonoma. Il debutto sulle strade inoltre pare che sarà possibile nel corso del 2015, quindi si tratta di una vera e propria realtà che renderà felici tutti gli utenti che non amano guidare. Da un punto di vista estetico inoltre il risultato è abbastanza positivo in quanto il veicolo riproduce molto bene la linea del render che è stato mostrato dal binG nel mese di maggio. Sono state rilasciate delle dichiarazioni riguardo a questo nuovo progetto ed eccole di seguito: “Oggi scartiamo il miglior regalo di Natale che avremmo mai potuto immaginare: il nostro primo prototipo reale di veicolo a guida autonoma. Il veicolo che abbiamo mostrato in maggio era un primo mockup: mancavano anche le luci! Da allora abbiamo lavorato su diversi prototipi-di-prototipi, ognuno dei quali disegnato per testare differenti sistemi di guida autonoma. Ad esempio, le parti tradizionalmente equipaggiate da un’automobile come il volante e i freni, oppure quelle dei veicoli self-driving come computer e sensori. Ora li abbiamo messi tutti insieme in questa vettura pienamente funzionante, il nostro primo prototipo a guida completamente autonoma”. Non resta altro quindi che attendere ulteriori informazioni riguardo alla Google self – driving car.