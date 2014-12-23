One Plus 2, un nuovo dispositivo dual SIM
di Redazione
23/12/2014
One Plus 2 secondo alcune immagini che provengono dal mondo del web, pare che abbia aggiornato la sua versione, facendo dotare così il dispositivo da uno semplice ad uno che possa contenere due schede, quindi dual SIM e la micro SD. Questa funzionalità non era presente nel dispositivo precedente e quindi pare che i lavori siano stati effettuati proprio per concedere migliori prestazioni, ma anche ulteriori funzionalità per tutti coloro che sono interessati all’acquisto. Tutto però è partito da uno screenshot che è stato catturato da un video promozionale dell’azienda che ha quindi dato modo di fare queste interpretazioni. L’One Plus 2 quindi con queste nuove slot permette non solo di avere due schede SIM ma anche di aumentare la memoria del dispositivo e questo è senza dubbio importante per chi lo utilizza non solo per lavoro ma anche a scopo personale. Questo dispositivo pare che sarà disponibile il prossimo anno e avrà delle importanti caratteristiche tra cui: un display da 5,5 pollici e risoluzione fino a 2560 x 1440 pixel, un processore Qualcomm Snapdragn 805 e al suo interno uno storage di 32 GB. La fotocamera frontale infine è dotata di ben 5 megapixel mentre quella posteriore possiede 16 megapixel, proprio per chi ama i selfie o addirittura effettuare le videoconferenze con il proprio smartphone. Non resta quindi che attendere ulteriori informazioni.
