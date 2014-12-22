Android 5.0.2 Lollipop disponibile per i tablet Nexus 7

[caption id="attachment_8667" align="alignleft" width="300"] Android 5.1 Lollipop[/caption] Android 5.0.2 Lollipop secondo alcune indiscrezioni è già disponibile in quanto è stato dato il via per il rollout. Questo sistema operativo però sarà disponibile per l’edizione 2012 del tablet Nexus 7. Sicuramente all’interno della patch saranno inserite tutti dei miglioramenti di sistema e risoluzioni di bug che di continuo hanno torturato gli utenti che avevano una versione precedente, mentre per quanto riguarda altre funzionalità si parla soprattutto di prestazioni e di una buona notizia per i possessori di un dispositivo che ormai non è proprio tra i più nuovi. Si tratta appunto di un nuovo progresso fatto per risolvere un bug relativo a Alarm Manager, ovvero l’elemento che risveglia il processore dallo standby. È stato quindi risolto uno dei tanti problemi di Android grazie alla versione Android 5.0.2 Lollipop che ha però un nome in codice detto LRX22G. La patch per essere inserita sul proprio dispositivo deve solo essere scaricata gratuitamente dal file APK presente sul sito dei download, mentre chi ha invece più pazienza può anche attendere la notifica di aggiornamento sul proprio dispositivo per poi far andare automaticamente il proprio Nexus 7 in update. Non resta quindi che attendere ancora qualche giorno per avere poi ulteriori notizie da utenti che ovviamente saranno in possesso della release.