Android One si espande in tutta l'India per gli utenti

[caption id="attachment_8372" align="alignleft" width="300"] Android One[/caption] Android One secondo alcune indiscrezioni, pare che sarà disponibile anche in Bangladesh, Nepal e Sri Lanka. Il progetto quindi che è stato lanciato da Google si estenderà per fare debutto soprattutto nei paesi asiatici, il tutto per cercare di far emergere anche questi paesi meno adatti alla rivoluzione tecnologica, proprio per far comprendere anche al meglio come è importante un processo produttivo sviluppato. Il gruppo Mountain View inoltre ha anche rilasciato delle dichiarazioni ed eccole di seguito: “In questi paesi, con una popolazione totale di oltre 200 milioni di persone, un gran numero di produttori e operatori come Bangalink inizieranno a vendere smartphone Android One. In aggiunta a Micromax, Karbonn e Spice, anche l’azienda Symphony del Bangladesh lancerà il proprio telefono Android One, il modello Symphony Roar A50. Tutti questi device offriranno agli utenti un’esperienza mobile di qualità elevata ad un prezzo accessibile, con la versione stock di Android aggiornata da Google”. Non si sa ancora però quando questo sistema sarà esteso al continente europeo, non resta quindi che attendere ulteriori informazioni a riguardo, poiché sicuramente si tratterà di un successo per l’azienda e non solo in quanto gli utenti di questi paesi potranno conoscere al meglio le caratteristiche di questo progetto.