Android Auto, insieme ad altri sistemi sulle Hyundai auto

Android Auto, Apple Car Play e Blue Likn pare che saranno tutte unite per dedicarsi all'infotainment che saranno presenti sulle vetture Hyundai a partire dall'anno 2016. Ci vuole quindi ancora un po' per visionare queste novità ma a quanto pare la cosa più importante è che all'interno delle auto saranno inseriti questi sistemi che poi dovranno essere scelti dall'utente, quindi non saranno utilizzati contemporaneamente ma solo in base alla scelta di chi si trova alla guida. Ci sono inoltre delle nuove informazioni che riguardano tutto ciò che ha intenzione di fare l'azienda in quanto pare che si voglia eliminare il lettore CD e il navigatore stradale, il tutto per tagliare i costi per l'acquirente facendo però spazio ad una dashboard chiamata Display Audio. Il progetto Blue Link inoltre non sara abbandonato in quanto pare che se utilizzato con un'applicazione mobile, si avrà la possibilità di accedere a delle funzioni come ad esempio il blocco o lo sblocco delle portiere e l'accensione del motore da remoto. Non resta altro quindi che attendere ulteriori notizie riguardo a tutti questi sistemi operativi che si vogliono inserire all'interno della Hyundai Auto, tra cui Android Auto, Apple Car Play, Blue Link ecc per poi scegliere quale sistema utilizzare.