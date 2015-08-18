Caricamento...

Ufficiale il Samsung Galaxy World Tour 2015

18/08/2015

Si è svolto appena pochi giorni fa il Samsung Galaxy Unpacked 2015, l’attesissimo evento organizzato dalla nota azienda sudcoreana, che già cominciano a circolare le prime indiscrezioni circa la nuova manifestazione che Samsung terrà tra poche settimane, in terra tedesca. Samsung Galaxy World Tour 2015Infatti, inizialmente, erano in molti a credere che il colosso coreano, avendo deciso con una precisa strategia di anticipare la presentazione dei suoi nuovissimi apparecchi telefonici di top gamma, ossia il Samsung Galaxy Note 5 ed il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, presso un evento appositamente organizzato (in modo da prendere in controtempo la concorrenza rappresentata da Apple), non avrebbe presenziato all’IFA 2015 di Berlino. In seguito, proprio nel corso dello stesso Unpacked, Samsung ha invece ufficializzato che, come da tradizione da diversi anni a questa parte, avrebbe preso parte all’IFA, tramite un evento rinominato per l’occasione Samsung Galaxy World Tour 2015. Il Samsung Galaxy World Tour 2015 si terrà proprio presso l’IFA di Berlino, a partire dal 3 settembre 2015. Al momento risulta difficile capire se nel corso di questo speciale evento  verranno presentati nuovi dispositivi cellulari o se verranno semplicemente ribadite le varie notizie già svelate alcuni giorni fa. Si presume, comunque, che verrà quantomeno presentato in via ufficiale il Samsung Gear S2, nuovissimo smartwatch prodotto dall’azienda sudcoreana.

