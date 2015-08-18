Samsung Galaxy Note 5 non ha slot micro SD

Durante le ultime settimane, abbiamo dato ampio risalto al Samsung Galaxy Unpacked 2015, il grandioso evento organizzato dal noto colosso sudcoreano, presso il quale sono state presentate numerose novità. Un occhio di riguardo sicuramente lo meritano i due nuovi dispositivi telefonici di top gamma, vale a dire il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, ultimo arrivato della serie S6, ed il Samsung Galaxy Note 5, le cui elevatissime prestazioni lo rendono uno fra i phablet più potenti in circolazione. Proprio riguardo al Samsung Galaxy Note 5, molti sono stati i dubbi e le incertezze che sono circolate alcune settimane precedenti alla sua presentazione ufficiale. Fra di esse, va senz’altro ricordato il nodo relativo alla presenza o meno dello slot dedicato alla micro SD. Infatti, in un primo momento, si vociferava che il Samsung Galaxy Note 5 non avrebbe supportato le schede micro SD, non avendo uno slot appositamente dedicato. In un secondo tempo il tiro è stato corretto da un altro rumor, secondo il quale uno dei due slot della versione dual SIM di questo apparecchio sarebbe stato compatibile, oltre che per le schede SIM, anche per le schede micro SD. Presentato presso l’evento di alcuni giorni fa, ormai è ufficiale che il Samsung Galaxy Note 5 non supporterà le schede micro SD, né nella versione base né in quella dual SIM.