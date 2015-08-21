Arriva la gamma Galaxy O

In casa Samsung proprio non conoscono il significato della parola vacanza. Sono appena trascorsi pochi giorni, infatti, dallo svolgimento del Samsung Galaxy Unpacked 2015, noto evento presso il quale l’azienda sudcoreana ha presentato in via ufficiale le sue ultime novità ed i suoi nuovi phablet super performanti, che già si inizia a guardare avanti ed a pensare all’immediato futuro. Pare, infatti, che Samsung sia ormai in procinto di lanciare sul mercato una nuova serie di smartphone, la cui fascia sarebbe però ancora incerta. Stiamo parlando di Galaxy O, ulteriore gamma che dovrebbe andare ad affiancarsi a quelle già presenti sul mercato della telefonia mobile, ossia Galaxy A, Galaxy E, Galaxy J, Galaxy S e Galaxy Note. Difficile anticipare quelle che potrebbero essere le caratteristiche che contraddistingueranno la nuova serie Galaxy O, in un mercato ormai così saturo di cellulari per tutte le tasche e per tutti i gusti. Per il momento, le prime indiscrezioni parlano di almeno un paio di modelli per questa nuova gamma, i cui nomi in codice sarebbero SM-G550 e SM-G600. Nello specifico, uno dei due apparecchi dovrebbe avere un display da 5 pollici, mentre per l’altro si parla di uno schermo da 7 pollici. Per ora, secondo le prime indiscrezioni, tali dispositivi sono stati rinominati semplicemente, rispettivamente, Samsung Galaxy O5 e Samsung Galaxy O7).