Le ultime novità sui Samsung Galaxy Tab S2

Alcuni giorni fa, finalmente, si è tenuto il tanto atteso Samsung Galaxy Unpacked 2015, un importantissimo evento organizzato dalla nota azienda sudcoreana Samsung, presso il quale sono state svelate numerose innovazioni e novità al mondo intero. Abbiamo già dato ampio risalto ad alcune di esse, come il nuovo metodo di pagamento Samsung Pay e gli ultimi apparecchi telefonici di top gamma, il Samsung Galaxy S6 Edge Plus ed il Samsung Galaxy Note 5. Oggi vogliamo concentrarci invece sui tablet, in quanto anche su di essi il colosso coreano ha svelato alcune importanti novità. Nelle scorse settimane, infatti, abbiamo dato ampio risalto circa i due nuovi tablet targati Samsung, ossia il Samsung Galaxy Tab S2 8.0 ed il Samsung Galaxy Tab S2 9.7, riportando tutte le più importanti indiscrezioni e voci di corridoio che li riguardavano. Sappiamo già che i nuovi tablet della serie Samsung Galaxy Tab S2 saranno i più sottili ed i più leggeri di sempre. Adesso, finalmente, sappiamo ufficialmente che saranno disponibili già a partire da questo mese di agosto, ed in differenti fasce di prezzo a seconda delle versioni scelte. Il Samsung Galaxy Tab S2 da 8 pollici in versione base, infatti, potrà essere acquistato al prezzo di 399 euro, che aumentano a 469 euro per la versione con supporto 4G LTE incluso. Il Samsung Galaxy Tab S2 da 9.7 pollici, invece, avrà un prezzo base di 499 euro, che salgono fino a 569 euro per il modello con supporto 4G LTE incluso.