Nuove indiscrezioni sul Samsung Galaxy S7

Alcune settimane fa avevamo riportato alcune succose novità e voci di corridoio riguardanti quello che, tra alcuni mesi, sarà il modello di top gamma del noto colosso sudcoreano Samsung. Stiamo infatti parlando dell’atteso Samsung Galaxy S7, del quale, secondo molti rumors già circolati, possiamo già presumere alcune importanti caratteristiche tecniche, come quelle relative al processore, che quasi certamente sarà un performantissimo Qualcomm Snapdragon 820. Ad oggi, le ultime novità arricchiscono ulteriormente le indiscrezioni precedenti. Si parla, infatti, di una RAM da ben 5 GB, superiore pertanto addirittura a quella degli attuali apparecchi telefonici di top gamma Samsung (il Samsung Galaxy Note 5 ed il Samsung Galaxy S6 Edge Plus sono infatti fermi a 4 GB di RAM), e di un display da circa 5,5 pollici con una risoluzione che, a quanto pare, raggiungerà addirittura il formato 4K, ossia l’Ultra HD. E la batteria? Croce di molti recenti dispositivi prodotti dall’azienda sudcoreana, sembra che stavolta sarà estremamente durevole: si parla, infatti, di una capacità di 4000 mAh, che dovrebbero garantire al Samsung Galaxy S7 un’autonomia piuttosto lunga. E non è finita qui: pare infatti che Samsung voglia accontentare anche gli amanti delle fotografie, tanto che, secondo alcuni, il Samsung Galaxy S7 potrebbe montare una fotocamera posteriore da addirittura 30 megapixel, che, unita ad un display con risoluzione in Ultra HD, dovrebbe garantire un’altissima qualità dell’immagine. La fotocamera anteriore, invece, anch’essa piuttosto importante, potrebbe essere di 10 megapixel.