Ecco i Samsung Galaxy Tab S2

Ottime notizie per tutti gli appassionati di tablet. Diversi giorni fa, infatti, avevamo riportato le ultime novità riguardanti i nuovi tablet prodotti dal noto colosso sudcoreano Samsung, vale a dire il Samsung Galaxy Tab S2 8.0 ed il Samsung Galaxy Tab S2 9.7, fino a questo momento i tablet più leggeri e sottili mai realizzati. Tramite il noto evento che ha caratterizzato il rovente mese di agosto di Samsung, ossia il Samsung Galaxy Unpacked 2015, abbiamo scoperto che questi due nuovi dispositivi avrebbero fatto ben presto il loro esordio anche nel Belpaese, notizia questa che trova conferma proprio in questi giorni. Finalmente, infatti, il Samsung Galaxy Tab S2 8.0, ed il suo gemello dal display leggermente più grande, il Samsung Galaxy Tab S2 9.7, sono disponibili all’acquisto in Italia, tramite alcuni noti siti web. Per il momento, i due Samsung Galaxy Tab S2 sono disponibili solamente nella versione più costosa, quella che, oltre al solo Wi-Fi, include anche il modulo 4G-LTE, facendo lievitare i prezzi dei due apparecchi rispettivamente a 469 euro per la versione da 8 pollici, ed a 569 euro per quella da 9.7 pollici. Molto probabile, comunque, che presto vengano rese disponibili all’acquisto anche qui in Italia le due versioni più economiche dei nuovi Samsung Galaxy Tab S2, i cui prezzi saranno di una settantina di euro più bassi.