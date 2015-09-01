Nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy Note 4

Ottime notizie per i possessori di Samsung Galaxy Note 4: nonostante, infatti, appena poche settimane fa sia uscita l’ultima versione della gamma Note, ossia il Samsung Galaxy Note 5, presentato in via ufficiale presso l’evento Samsung Galaxy Unpacked 2015, il noto colosso sudcoreano non si dimentica dei propri vecchi modelli, tanto che finalmente è arrivato l’ultimo aggiornamento anche per il Note 4. Il sistema operativo del Samsung Galaxy Note 4, infatti, potrà essere aggiornato con il nuovo Android Lollipop 5.1.1, che andrà così a sostituire l’ormai obsoleto Android Lollipop 5.0.1. Curioso, inoltre, che l’Italia sia stato uno dei primi paesi a livello internazionale a diffondere tale aggiornamento. Ciò, in ogni caso, al momento vale solo ed esclusivamente per i clienti Tre, mentre i consumatori fidelizzati con altri operatori, a quanto pare, dovranno attendere ancora un po’ prima di poter installare il nuovo sistema operativo. L’aggiornamento del sistema operativo del Samsung Galaxy Note 4, pur non apportando delle rivoluzioni drastiche, dovrebbe comunque conferire all’apparecchio numerosi piccoli vantaggi: si parla, infatti, di una migliore gestione di tutto il sistema, il cui utilizzo dovrebbe divenire più fluido e performante, andando ad elevare anche le prestazioni della batteria, la cui autonomia dovrebbe allungarsi leggermente. L’aggiornamento del nuovo sistema operativo del Samsung Galaxy Note 4 pesa circa 650 MB, e può essere scaricato via OTA.