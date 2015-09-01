Samsung Galaxy Note 5, polemiche sulla S-Pen

Poche settimane fa, finalmente, si è tenuto il tanto atteso Samsung Galaxy Unpacked 2015, importantissimo evento presso il quale l’azienda coreana ha presentato in via ufficiale i suoi nuovi gioiellini telefonici, ossia il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, ulteriore revisione della gamma S6, ed il Samsung Galaxy Note 5
.
Estremamente potenti e performanti, entrambi gli apparecchi hanno finora fatto incetta di commenti e recensioni estremamente positive, fregiandosi a ragione di essere i due maggiori dispositivi telefonici di top gamma, al momento, prodotti da Samsung.
Nel corso degli ultimi giorni, tuttavia, è emerso quello che ha tutta l’aria essere un grave errore di progettazione del Samsung Galaxy Note 5
, probabilmente imprevisto, riguardante la S-Pen.
Difatti, diversamente da quanto accadeva con i precedenti modelli della famiglia Note, se si tenta di reinserire la S-Pen all’interno del Samsung Galaxy Note 5 nel verso sbagliato
, come potete notare nel video che segue, questa rischia di rimanere incastrata e di danneggiarsi, qualora si tenti di riestrarla forzatamente dalla sua sede.
E Samsung? Dal canto suo, il colosso sudcoreano ha risposto alle polemiche in maniera alquanto piccata, affermando che, sì, effettivamente la S-Pen può danneggiarsi se non inserita nel verso giusto, ma che comunque i clienti che possiedono il Samsung Galaxy Note 5 dovrebbero anzitutto leggere le istruzioni scritte sul manuale prima di qualsiasi utilizzo dell’apparecchio, tentando così di declinare ogni responsabilità.