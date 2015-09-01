Caricamento...

Samsung Galaxy Note 5, polemiche sulla S-Pen

Redazione Avatar

di Redazione

01/09/2015

Poche settimane fa, finalmente, si è tenuto il tanto atteso Samsung Galaxy Unpacked 2015, importantissimo evento presso il quale l’azienda coreana ha presentato in via ufficiale i suoi nuovi gioiellini telefonici, ossia il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, ulteriore revisione della gamma S6, ed il Samsung Galaxy Note 5. Estremamente potenti e performanti, entrambi gli apparecchi hanno finora fatto incetta di commenti e recensioni estremamente positive, fregiandosi a ragione di essere i due maggiori dispositivi telefonici di top gamma, al momento, prodotti da Samsung. Nel corso degli ultimi giorni, tuttavia, è emerso quello che ha tutta l’aria essere un grave errore di progettazione del Samsung Galaxy Note 5, probabilmente imprevisto, riguardante la S-Pen. Difatti, diversamente da quanto accadeva con i precedenti modelli della famiglia Note, se si tenta di reinserire la S-Pen all’interno del Samsung Galaxy Note 5 nel verso sbagliato, come potete notare nel video che segue, questa rischia di rimanere incastrata e di danneggiarsi, qualora si tenti di riestrarla forzatamente dalla sua sede. E Samsung? Dal canto suo, il colosso sudcoreano ha risposto alle polemiche in maniera alquanto piccata, affermando che, sì, effettivamente la S-Pen può danneggiarsi se non inserita nel verso giusto, ma che comunque i clienti che possiedono il Samsung Galaxy Note 5 dovrebbero anzitutto leggere le istruzioni scritte sul manuale prima di qualsiasi utilizzo dell’apparecchio, tentando così di declinare ogni responsabilità.
