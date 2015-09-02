Samsung Galaxy Ace J1 sbarca in India

Non c’è mai un momento di pausa per il colosso della telefonia sudcoreana Samsung, sia che si tratti di soddisfare le pretese dei suoi clienti più esigenti, sia che si tratti di curare i mercati emergenti, le cui specifiche e caratteristiche si assestano, generalmente, su una fascia piuttosto bassa. L’ultimo arrivato, in tal senso, è il Samsung Galaxy Ace J1, che a breve farà il proprio esordio nel paese indiano, uno fra i mercati emergenti per antonomasia. Dando un’occhiata alle caratteristiche tecniche di questo nuovo apparecchio, possiamo facilmente comprendere per quali ragioni si piazzi su una fascia molto bassa: il piccolo display, da appena 4.3 pollici, ha una risoluzione di 800x480 pixel, garantendo una qualità dell’immagine non propriamente eccezionale. Anche il processore, un dual core da 1.3 GHz, non è in grado di fornire delle prestazioni molto potenti, e persino il supporto fornito dalla RAM, la cui capacità si assesta appena a 512 MB, è piuttosto scarso. Il pacchetto viene completato da uno storage interno da 4 GB, che possono in ogni caso essere espansi tramite l’utilizzo di una scheda micro SD, mentre le due fotocamere saranno di 5 megapixel (quella posteriore) e di 2 megapixel (quella anteriore). Il Samsung Galaxy Ace J1 sarà comunque un dual SIM, garantendo ai suoi fruitori una piccola caratteristica in più. Essendo uno smartphone di fascia bassa, anche il prezzo del Samsung Galaxy Ace J1 verrà stabilito di conseguenza, tanto che dovrebbe assestarsi su una cifra inferiore ai 100 dollari.