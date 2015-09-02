Samsung Galaxy S6 Edge Plus arriva con Tre

Poche settimane fa, come ormai sappiamo molto bene, si è tenuto l’evento che ha caratterizzato non solamente l’estate del noto colosso della telefonia Samsung, ma anche i suoi immediati piani futuri. I due apparecchi più importanti e più attesi, ossia il Samsung Galaxy Note 5, phablet di ultimissima generazione, ed il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, ulteriore revisione della gamma S6, sono stati presentati in via ufficiale, e se l’arrivo del primo sul mercato europeo, per il momento, è stato rinviato a data da destinarsi (per i primi tempi sarà disponibile solo su alcuni mercati asiatici ed americani), il secondo sta oramai per fare il suo esordio anche nel Vecchio Continente. Per quanto riguarda il Belpaese, il Samsung Galaxy S6 Edge Plus dovrebbe essere disponibile tramite diverse soluzioni con Tre, operatore al momento attivissimo soprattutto con gli apparecchi telefonici di top gamma, come dimostra il recente aggiornamento del sistema operativo del Samsung Galaxy Note 4. Pare, infatti, che il Samsung Galaxy S6 Edge Plus verrà inserito, già a partire dal 4 settembre, in diversi piani tariffari appositamente stabiliti da Tre, anche tramite abbonamento o ricaricabile, dando così la possibilità di entrare in possesso di questo dispositivo estremamente performante e prestigioso anche a chi non dispone di grosse somme per poterlo acquistare (non va scordato, infatti, che il prezzo del Samsung Galaxy S6 Edge Plus supera abbondantemente i 700 euro). Ulteriori informazioni, sicuramente, verranno svelate nei prossimi giorni.