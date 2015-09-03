Caricamento...

Arriva l’aggiornamento del Samsung Galaxy S6

Redazione Avatar

di Redazione

03/09/2015

Buone nuove in arrivo per tutti i possessori di un Samsung Galaxy S6. Se, infatti, i più maliziosi potevano pensare che, con l’uscita del nuovissimo Samsung Galaxy S6 Edge Plus, il noto colosso sudcoreano della telefonia avrebbe poco a poco abbandonato i suoi vecchi modelli, i fatti dicono invece che anche per gli smartphone meno recenti stanno finalmente arrivando alcuni importanti aggiornamenti. Samsung Galaxy S6 novitàAbbiamo già parlato, ad esempio, alcuni giorni fa, del nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy Note 4, che dovrebbe portare a delle migliorie all’intero apparecchio. Adesso, invece, è stato reso disponibile l’aggiornamento anche del Samsung Galaxy S6, il cui sistema operativo, che dovrebbe presentare alcune novità introdotte e già installate proprio nell’ultima revisione della gamma S6, ovvero il già citato Samsung Galaxy S6 Edge Plus, dovrebbe passare al più recente Android Lollipop 5.1.1. E non è finita qui. Di recente, infatti, Google ha presentato il suo nuovissimo sistema operativo, l’Android Marshmallow, che secondo insistenti voci di corridoio, dovrebbe venire adottato dagli apparecchi telefonici di top gamma Samsung già entro pochissimi mesi (si parla addirittura di ottobre o novembre). Una notizia, questa, che coinvolgerà non soltanto i fruitori degli smartphone appartenenti alla famiglia S6, ma anche ai possessori degli ultimi modelli del Samsung Galaxy Note, il 4 ed il 5, i quali passeranno ben presto anch’essi all’Android Marshmallow.

