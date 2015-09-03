Due processori per Samsung Galaxy S7?

In casa Samsung si è costantemente al lavoro per cercare soluzioni sempre più originali ed innovative per sorprendere e conquistare i propri fruitori. E così, non sono ancora usciti i due nuovi apparecchi telefonici di top gamma, ossia il Samsung Galaxy S6 Edge Plus ed il Samsung Galaxy Note 5, presentati ufficialmente lo scorso agosto, che già da alcune settimane hanno iniziato a circolare voci ed indiscrezioni più o meno plausibili su quello che, tra alcuni mesi, sarà il nuovo dispositivo telefonico di fascia alta del noto colosso sudcoreano. Molto, infatti, è già stato detto circa il Samsung Galaxy S7, su quelle che ipoteticamente potrebbero essere le sue componenti e le sue caratteristiche tecniche, oltre che sulla sua uscita, che tramite la metodologia Agile potrebbe venire addirittura anticipata alla fine dell’anno. Se, in un primo momento, si ipotizzava che il Samsung Galaxy S7 avrebbe montato un modernissimo e super performante processore Qualcomm Snapdragon 820, nelle ultime ore una voce di corridoio rivela che, invece, sono due i processori che starebbe testando l’azienda coreana in questo momento. Pare, infatti, che la volontà di Samsung sia quella di diffondere ben due diversi modelli del Samsung Galaxy S7, dotati di due processori differenti a seconda del mercato di riferimento. Un modello, appunto, avrebbe il Qualcomm Snapdragon 820. Per l’altro, si parla del nuovo Exynos M1, sebbene non sia ancora chiaro a quale mercato sarebbe dedicata tale versione. Solo supposizioni e congetture, per ora. Probabile che nei prossimi giorni si scopra qualcosa in più.