Presto il Samsung Galaxy Grand On?

Alcune settimane fa, avevamo riportato un’interessante indiscrezione riguardante quella che, a quanto pare, sarebbe stata la nuova gamma di apparecchi telefonici prodotta da Samsung, la cui lettera rappresentativa sarebbe stata la O. Questa, sarebbe andata ad affiancarsi alle altre famiglie di smartphone prodotti da Samsung già presenti sul mercato, vale a dire Galaxy A, Galaxy E, Galaxy J, Galaxy S e Galaxy Note. Negli ultimi giorni, nuove voci di corridoio parrebbero confermare l’esordio imminente della gamma O, chiamata anche On da altri esperti. Sembra, infatti, che i primi due modelli di questa nuova gamma, chiamati Samsung Galaxy Grand On e Samsung Galaxy Mega On, sarebbero ormai vicinissimi ad essere messi in commercio. Cosa aspettarsi da questi due nuovi telefonini? I primi rumors parlano di due apparecchi di fascia bassa, presumibilmente dedicati ai mercati più emergenti, come quello indiano. Nello specifico, il Samsung Galaxy Grand On dovrebbe essere dotato di un display da 5 pollici con una risoluzione in HD, mentre il processore, un Exynos 3475 da 1.3 GHz, sarà supportato da una RAM da 1 GB, e da una batteria da 2600 mAh. Il tutto, completato da una fotocamera posteriore da 8 megapixel, contro i 5 di quella anteriore, mentre la memoria interna, da 8 GB, potrà essere espansa tramite l’utilizzo di scheda micro SD. Leggermente più performante il modello Mega On: processore quad-core Snapdragon 410 da 1.2 GHz, con RAM da 1.5, fotocamera posteriore da 13 megapixel (quella anteriore è da 5 come l’altro apparecchio), e batteria da 3000 mAh. Entrambi saranno dotati del nuovo sistema operativo Android Lollipop 5.1.1. Presto, invece, per conoscere prezzo e data d’uscita.