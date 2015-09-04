Samsung Galaxy S5 Neo giunge in Italia

Diverse settimane fa, avevamo fornito importanti rumors e conferme circolati sull’ultima revisione dello smartphone appartenente alla famiglia S5, vale a dire il Samsung Galaxy S5 Neo. Si era ormai fatta imminente la sua uscita nel Vecchio Continente, tanto che questo apparecchio era già stato avvistato, nel mese di agosto, sia in terra olandese che in terra tedesca, reso disponibile all’acquisto tramite alcuni noti siti internet locali. Adesso, finalmente, Samsung Galaxy S5 Neo diventa realtà anche in Italia. Da pochi giorni infatti questo smartphone è diventato disponibile da alcuni noti rivenditori del Belpaese, peraltro ad un prezzo, al momento, molto più conveniente rispetto a quello precedentemente riscontrato sugli altri due mercati europei già citati: se, infatti, in Olanda ed in Germania era stato messo in vendita ad un costo rispettivamente di 429 e 439 euro, in Italia lo si può trovare a soli 359 euro. Ricordiamo brevemente le caratteristiche tecniche del Samsung Galaxy S5 Neo: è dotato di una RAM da 2 GB, a supporto di un processore Exynos 7580 octa-core. Il display, da 5,1 pollici, ha una risoluzione in full HD, caratteristica che, unita ad una fotocamera posteriore da 15 megapixel (5, invece, quelli della fotocamera anteriore), permette di scattare fotografie dall’immagine molto nitida. Lo storage interno è da 16 GB, mentre il sistema operativo è un recente Android 5.1.1 Lollipop.