Si avvicina il Samsung Galaxy View

Alcune settimane fa, avevamo riportato diverse interessanti indiscrezioni riguardanti un nuovo tablet prodotto dal noto colosso sudcoreano Samsung, ribattezzato all’epoca con il nome di Samsung Galaxy Note 18.4. Come suggeriva lo stesso nome, la caratteristica peculiare di tale apparecchio sarebbe stata la dimensione del suo schermo, da ben 18.4 pollici, assolutamente notevoli specialmente se considerati altri dispositivi simili prodotti da Samsung. Alcune ore fa, finalmente, hanno preso a circolare nuovi rumors e voci di corridoio su questo tablet, con quello che dovrebbe essere il suo nome definitivo, ossia Samsung Galaxy View. Attualmente non vi sono certezze su quelle che dovrebbero essere le caratteristiche tecniche di questo apparecchio, sebbene, oltre al display, la cui risoluzione secondo molti sarà in full HD, si parla di un processore Exynos 7580, supportato da una RAM da 2 GB. Lo storage interno sarebbe da 32 GB (non si sa ancora se espandibili o meno tramite utilizzo di scheda micro SD), mentre la batteria, da 5700 mAh, dovrebbe garantire una discreta autonomia al tablet, nonostante uno schermo di dimensioni così grandi. Difficile, comunque, pensare che un simile apparecchio possa essere messo in commercio su tutti i mercati internazionali. Più probabile, invece, che il Samsung Galaxy View sia una sorta di banco di prova per i suoi fruitori, così da indirizzare l’azienda sudcoreana per quelli che, nel campo dei tablet, saranno i suoi futuri investimenti.