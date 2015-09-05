Arriva Car Mode for Galaxy

In questi giorni, in Germania, a Berlino, si sta tenendo la prestigiosa IFA, una fra le più antiche e prestigiose fiere tecnologiche internazionali, la cui cadenza si tiene annualmente. E Samsung, habitué di questo appuntamento, pur avendo tenuto da poco l’ormai famosissimo evento Samsung Galaxy Unpacked 2015, ha deciso di non mancare neanche questa volta, presentando interessanti novità ai suoi fruitori. Fra di esse, spicca in particolare una applicazione, chiamata per l’occasione Car Mode for Galaxy, una sorta di risposta ad Android Auto. [caption id="attachment_9496" align="alignleft" width="300"] Samsung Orbis[/caption] Quali sono le peculiarità di questa applicazione? Semplicissimo: sullo schermo della propria automobile (chiaramente, se l’automobile in questione ha un display installato, compatibile con questa applicazione), sarà possibile visualizzare tutto ciò che risulta disponibile sul proprio smartphone, si tratti di contatti, applicazioni varie, musica o quant’altro. Tramite Car Mode for Galaxy sarà quindi possibile interagire con il proprio smartphone senza distogliere la propria attenzione dal volante, in alcuni casi sfruttando anche i comandi vocali, garantendo quindi all’automobilista di utilizzare le funzionalità del proprio telefono cellulare senza tuttavia minare alla sua sicurezza durante la guida. Al momento, sfortunatamente, non ci sono notizie circa gli apparecchi telefonici che saranno compatibili con questa nuova applicazione, sebbene in molti pensino che sarà prerogativa esclusiva degli smartphone di top gamma. Maggiori dettagli, in ogni caso, verranno sicuramente svelati nei prossimi giorni.