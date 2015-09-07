Samsung rimborsa 100 euro su acquisto di Samsung Galaxy S6 Edge Plus

Non è certo un mistero che questa bollente estate, dal punto di vista della telefonia mobile, sia stata caratterizzata in particolar modo da due nuovi modelli lanciati dal colosso sudcoreano Samsung. Nel corso delle scorse settimane, infatti, abbiamo riportato diverse notizie, indiscrezioni e voci di corridoio circa il Samsung Galaxy Unpacked 2015, un importantissimo evento organizzato proprio da Samsung, e presso il quale l’azienda asiatica ha presentato in via ufficiale, al mondo intero, gli ultimi arrivati rispettivamente della gamma Note e della gamma S6, vale a dire il Samsung Galaxy Note 5 ed il Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Particolare occhio di riguardo vi è per il secondo dei due apparecchi sopra citati, in quanto il primo, il Samsung Galaxy Note 5, al momento non verrà commercializzato in Europa, mossa probabilmente atta a non creare una concorrenza interna. Molto è stato detto, allora, sul Samsung Galaxy S6 Edge Plus, da pochi giorni finalmente disponibile anche in Italia. L’ultima novità, riguarda una succosa notizia sul suo prezzo, che farà felici i molti intenzionati ad acquistare questo dispositivo: difatti, memore delle iniziative già lanciate in passato, Samsung ha lanciato una nuova campagna dedicata al Samsung Galaxy S6 Edge Plus, chiamata Galaxy Innovator, tramite la quale sarà possibile ottenere un rimborso di ben 100 euro sull’acquisto di questo phablet. Sarà possibile aderire all’iniziativa dal 4 settembre al 15 settembre. Analogamente alle promozioni già organizzate in passato, per usufruirne sarà sufficiente essere registrati a Samsung People e rispondere ad alcune domande, a seguito delle quali il cliente riceverà un codice. Tale codice andrà inserito insieme a quello dell’apparecchio acquistato (entro e non oltre il 22 settembre) sul proprio account di Samsung People, e dopo alcuni giorni Samsung invierà un bonifico di 100 euro.