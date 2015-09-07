Samsung Gear S2 appare all’IFA di Berlino

Nelle scorse settimane, vi abbiamo riportato le più importanti novità e voci di corridoio riguardanti in particolar modo i due ultimi dispositivi telefonici di top gamma prodotti dalla nota azienda sudcoreana Samsung, vale a dire il Samsung Galaxy Note 5 ed il Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Quest’ultimo, in particolare, è finalmente disponibile all’acquisto anche in Italia, e, come abbiamo già svelato in un precedente articolo, per un certo periodo di tempo sarà possibile aderire ad un’iniziativa che, una volta acquistato, permetterà di usufruire di un forte rimborso di ben 100 euro. Avevamo però riportato diverse notizie anche su altri apparecchi forse un po’ meno chiacchierati, ma non per questo meno attesi. Fra di essi, figura senz’altro il nuovissimo smartwatch realizzato da Samsung, il Samsung Gear S2, che proprio pochi giorni fa ha finalmente fatto la sua comparsa presso la prestigiosa IFA di Berlino, fiera tecnologica che si tiene annualmente in terra teutonica. Diverse le novità apportate al Samsung Gear S2: anzitutto, è stato rivelato che è dotato di un sistema operativo Tizen, anziché il classico Android solitamente adoperato dal colosso sudcoreano per gran parte dei suoi apparecchi. La scheda tecnica prevede un processore dual-core da 1,2 GHz, supportato da una RAM da 512 MB e da uno storage interno di 4 GB. La batteria sarà da 260 mAh, sufficienti per supportare uno schermo con risoluzione 360x360 pixel. Inoltre, fra i tre modelli disponibili, ve ne sarà uno con incorporata la connettività 3G, che però al momento sarà riservato solo per il mercato sudcoreano e per quello statunitense. Il prezzo base si aggirerà sui 349 euro.