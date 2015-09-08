Samsung Galaxy S6 Edge Plus esordisce in Italia

Ne abbiamo parlato a lungo, lo abbiamo atteso, e finalmente è arrivato. Il nuovissimo dispositivo telefonico di top gamma targato Samsung, il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, presentato nello scorso mese di agosto dalla stessa azienda sudcoreana presso un evento appositamente dedicato, sbarca finalmente anche in Italia. Come abbiamo già largamente detto nel corso degli articoli in cui abbiamo trattato questo nuovissimo apparecchio, il Samsung Galaxy S6 Edge Plus è, al momento, insieme al suo “gemello” Samsung Galaxy Note 5 (che però, presumibilmente per evitare di creare concorrenze interne, al momento non verrà commercializzato nel Vecchio Continente), uno dei phablet più potenti e performanti in assoluto. Fra le sue caratteristiche tecniche, che lo rendono un gioiellino tecnologico senza precedenti, ricordiamo la RAM da ben 4 GB, a supporto di un potente processore octa-core Exynos 7420 da 2.1 GHz, oltre alla risoluzione in 4K che rende nitidissima l’immagine. E per quanto riguarda il prezzo? Anche questa peculiarità è stata ampiamente discussa nel corso degli ultimi mesi, e ora abbiamo finalmente i dati ufficiali anche per quanto riguarda il mercato italiano: il prezzo consigliato per la versione da 32 GB è di 839 euro, mentre per quella da 64 GB servono un centinaio di euro in più, ossia 939 euro. Prezzi quindi pienamente compatibili a quelli circolati qualche settimana fa, quando il Samsung Galaxy S6 Edge Plus apparve su un noto sito britannico. Cifre sicuramente ragguardevoli, ma chi desidera acquistare questo dispositivo sperando di risparmiare qualcosa, non deve disperare: come abbiamo anche scritto in un nostro articolo, per un certo periodo di tempo si potrà ottenere un rimborso di 100 euro sull’acquisto del Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Altri risparmi, infine, potranno essere effettuati prendendo il phablet grazie alle promozioni studiate dagli operatori telefonici nostrani, come Tre.