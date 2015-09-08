Samsung Galaxy S7, novità sul processore

Sono giornate molto importanti, queste, per la nota azienda della telefonia mobile Samsung. Come ben sappiamo, infatti, durante lo scorso mese di agosto, presso il grande evento Samsung Galaxy Unpacked 2015, sono stati presentati in via ufficiale i due nuovi dispositivi telefonici di top gamma, il Samsung Galaxy Note 5 ed il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, e proprio quest’ultimo sta facendo il suo esordio italiano in questi giorni. Se, comprensibilmente, i maggiori sforzi della Samsung sono dunque concentrati sul presente, un occhio è però puntato anche al futuro, soprattutto su quello che, fra pochi mesi, diventerà il nuovo phablet di top gamma della casa Sudcoreana. Stiamo infatti parlando del Samsung Galaxy S7, del quale, nel corso delle ultime settimane, sono già circolate alcune interessanti notizie ed indiscrezioni. In particolare, si è discusso parecchio circa il processore che sarà montato sul Samsung Galaxy S7, ed in molti hanno ipotizzato che il prescelto potesse essere il nuovissimo Qualcomm Snapdragon 820, le cui prestazioni, probabilmente, avrebbero garantito all’apparecchio una potenza senza pari. Ebbene, nel corso degli ultimi giorni abbiamo appreso di alcune interessanti novità proprio su questo processore: pare, infatti, che lo Snapdragon 820 sia stato finalmente testato su uno smartphone dotato di una RAM da 4 GB, dando dei risultati assolutamente incoraggianti specialmente se confrontati a quelli degli ultimi processori sfruttati da Samsung per i suoi modelli di top gamma, come l’Exynos 7420 e lo Snapdragon 810, ottenendo un invidiabile punteggio di quasi 84000 (gli altri due citati si aggirano tra i 55000 ed il 67000). Permangono alcuni dubbi circa una problematica che, in passato, ha caratterizzato i processori della Qualcomm, ossia l’eccessivo surriscaldamento, ma sembra esserci fiducia affinché anche questa complicazione venga superata.