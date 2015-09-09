Samsung Galaxy Note 3 Neo, novità su aggiornamento

In casa Samsung, per quel che concerne la telefonia mobile, l’ultimo periodo è stato senza ombra di dubbio dominato dai due nuovi apparecchi di top gamma presentati nel corso dello scorso mese di agosto, e che adesso, finalmente, stanno facendo il loro esordio ufficiale sul mercato italiano (quantomeno il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, visto che il Samsung Galaxy Note 5 per il momento non vedrà la luce nel Vecchio Continente). In tal senso, effettivamente, da un po’ di tempo latitano notizie circa alcuni vecchi dispositivi immessi sul mercato dal noto colosso sudcoreano, come il Samsung Galaxy Note 3 Neo, di cui, alcune settimane fa, avevamo riportato indiscrezioni e voci di corridoio circa un aggiornamento che pareva imminente, e che invece, a quanto pare, non è mai arrivato. In particolare, i possessori di questo dispositivo telefonico speravano che finalmente sarebbe stato disponibile il nuovo aggiornamento al sistema operativo di Android, il Lollipop 5.1.1, cosa che però, finora, non è avvenuta. La divisione italiana di Samsung al momento si mantiene sul vago, dicendo che non è ancora ufficiale se il Samsung Galaxy Note 3 Neo potrà usufruire o meno di questo tanto atteso aggiornamento. Nel frattempo, però, il malcontento fra i possessori di questo dispositivo non fa che crescere, tanto da far nascere anche alcune petizioni alle quali hanno aderito centinaia di persone.